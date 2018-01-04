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BRIEF-Allstate Corp Says President Matthew Winter Will Retire On February 23
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#Financials
January 4, 2018 / 5:44 PM / a day ago

BRIEF-Allstate Corp Says President Matthew Winter Will Retire On February 23

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Allstate Corp:

* ALLSTATE CORP - ON JANUARY 4, 2018, CO SAYS MATTHEW WINTER, PRESIDENT OF CO, WILL RETIRE ON FEBRUARY 23, 2018 - SEC FILING

* ALLSTATE SAYS ON JAN 3, 2018, BOARD OF DIRECTORS ELECTED STEVEN SHEBIK, CURRENT CFO, AS VICE CHAIRMAN OF CO - SEC FILING

* ALLSTATE CORP - ‍ EFFECTIVE WINTER‘S RETIREMENT, THOMAS WILSON TO SERVE AS PRESIDENT OF CO AND AIC​

* ALLSTATE CORP - BOARD ELECTED MARIO RIZZO AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CFO OF CO, EFFECTIVE JANUARY 3, 2018 Source text: (bit.ly/2EWzr8w) Further company coverage:

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