FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Financials
January 30, 2018 / 12:46 PM / Updated a day ago

BRIEF-Ally Financial Reports Q4 Net Income Of $181 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Ally Financial Inc:

* ALLY FINANCIAL REPORTS FULL YEAR AND FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* FOURTH QUARTER NET INCOME OF $181 MILLION, $0.41 EPS, $0.70 ADJUSTED EPS

* ALLY FINANCIAL - INCURRED $119 MILLION CHARGE TO NET INCOME IN 4Q DUE TO TAX REFORM DRIVEN REVALUATION OF NET DEFERRED TAX ASSET

* ALLY FINANCIAL - EXPECT EARNINGS GROWTH TO ACCELERATE AS AUTO FINANCE BUSINESS TRANSITION IS LARGELY COMPLETE AND SEE FAVORABILITY FROM TAX REFORM

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.61 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY NET FINANCING REVENUE (EXCLUDING CORE OID) OF $1,113 MILLION VERSUS $991 MILLION ‍​

* CORE ROTCE AS OF QUARTER END 10.8% VERSUS 10.3% AT Q3 END Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.