FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-ALM. Brand pre-tax profit rises to DKK 345 mln
Sections
Featured
Market Jockey
Live
Markets & Economy
Market Jockey
Ahmadi minority fear becoming election scapegoat
Pakistan
Ahmadi minority fear becoming election scapegoat
In post-Asia trip speech, Trump makes news ... with water
World
In post-Asia trip speech, Trump makes news ... with water
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 15, 2017 / 7:57 AM / Updated a day ago

BRIEF-ALM. Brand pre-tax profit rises to DKK 345 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 15 (Reuters) - ALM. BRAND A/S:

* ‍FULL-YEAR GUIDANCE IS UPGRADED BY DKK 250 MILLION TO A CONSOLIDATED PRE-TAX PROFIT OF DKK 950-1,050 MILLION​

* ‍GUIDANCE FOR NON-LIFE INSURANCE IS LIFTED BY DKK 200 MILLION.​

* ‍GUIDANCE FOR BANKING AND PENSION IS LIFTED BY DKK 10 MILLION EACH​

* ‍GROUP‘S CONSOLIDATED PROFIT FOR 2018 IS EXPECTED TO BE IN DKK 450-550 MILLION RANGE​

* Q3 TOTAL INCOME DKK 1.90‍​ BILLION VERSUS DKK 1.81 BILLION YEAR AGO

* Q3 PRE-TAX PROFIT DKK 345‍​ MILLION VERSUS DKK 334 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.