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February 28, 2018 / 7:43 AM / a day ago

BRIEF-Alm. Brand Q4 Pre-Tax Profit at DKK 135 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - ALM. BRAND A/S:

* ALM. BRAND – ANNUAL REPORT 2017

* ‍POSTED A FULL-YEAR PROFIT OF DKK 1,023 MILLION BEFORE TAX​

* BOARD OF DIRECTORS RECOMMENDS DISTRIBUTION OF AN ORDINARY DIVIDEND OF DKK 1.50 PER SHARE

* ‍RECOMMENDS A DISTRIBUTION OF UP TO DKK 680 MILLION TO SHAREHOLDERS BY WAY OF DIVIDEND AND SHARE BUYBACKS​

* ‍GUIDANCE FOR A PRE-TAX PROFIT OF DKK 450-550 MILLION FOR 2018 IS MAINTAINED​

* ‍RECOMMENDS DISTRIBUTION OF AN ORDINARY DIVIDEND OF DKK 1.50 PER SHARE​

* ‍EXTRAORDINARY DIVIDEND OF DKK 1.50 PER SHARE WILL BE PAID.​

* ‍NEW SHARE BUYBACK PROGRAMME OF UP TO DKK 200 MILLION WILL BE INITIATED​

* BUYBACK ‍IS EXPECTED TO RUN UNTIL END-MARCH 2019​

* Q4 TOTAL INCOME DKK 2.02 ‍​ BILLION

* Q4 PRE-TAX PROFIT DKK ‍​135 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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