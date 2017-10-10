FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Alma Media: Alma Regions may cut up to 35 jobs
Sections
Featured
Wipro Q2 profit beats estimates
Company Results
Wipro Q2 profit beats estimates
Meet China's 'bubble generation'
CHINA PARTY CONGRESS
Meet China's 'bubble generation'
Google launches advanced Gmail security features
Technology
Google launches advanced Gmail security features
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 10, 2017 / 10:14 AM / in 7 days

BRIEF-Alma Media: Alma Regions may cut up to 35 jobs

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - ALMA MEDIA OYJ:

* ALMA REGIONS STREAMLINES ITS OPERATIONS AND STARTS STATUTORY PERSONNEL NEGOTIATIONS

* ‍STATUTORY PERSONNEL NEGOTIATIONS THAT ALMA REGIONS IS STARTING WITH ITS EMPLOYEES CONCERN ALL EMPLOYEE GROUPS IN PUBLISHING BUSINESS​

* ‍ACCORDING TO CURRENT ESTIMATES, IMPLEMENTING PLANNED MEASURES MAY LEAD TO A REDUCTION OF 35 EMPLOYEES AT MOST​

* ‍ALL IN ALL, APPROXIMATELY 360 PEOPLE ARE IN SCOPE OF THESE NEGOTIATIONS​

* ‍PRINTING AND DISTRIBUTION COMPANY ALMA MANU OY IS NOT IN SCOPE OF THESE NEGOTIATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.