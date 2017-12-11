FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Almirall And Athenex Announces Partnership For Treatment Of Actinic Keratosis
Sections
Featured
Alibaba redraws retail fault lines with bricks-and-mortar push
Business
Alibaba redraws retail fault lines with bricks-and-mortar push
Bangladesh police looking for family of NY bombing suspect
U.S.
Bangladesh police looking for family of NY bombing suspect
England on the brink at WACA house of pain
The Ashes
England on the brink at WACA house of pain
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 11, 2017 / 4:45 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Almirall And Athenex Announces Partnership For Treatment Of Actinic Keratosis

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Almirall SA:

* ALMIRALL AND ATHENEX ANNOUNCE STRATEGIC PARTNERSHIP FOR THE TREATMENT OF ACTINIC KERATOSIS

* ALMIRALL SA - CO AND ATHENEX HAVE ENTERED INTO A PARTNERSHIP TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE KX2-391 IN UNITED STATES AND EUROPE

* ALMIRALL - ATHENEX WILL GRANT EXCLUSIVE LICENSE TO ALMIRALL TO RESEARCH, COMMERCIALIZE KX2-391 IN THE U.S., EUROPEAN COUNTRIES, INCLUDING RUSSIA

* ALMIRALL SA - UNDER TERMS OF PARTNERSHIP AGREEMENT, ATHENEX WILL RECEIVE AN UP-FRONT FEE AND NEAR-TERM PAYMENTS OF UP TO $55 MILLION

* ALMIRALL SA - ATHENEX WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE LAUNCH AND ADDITIONAL INDICATIONS MILESTONES FOR $65 MILLION

* ALMIRALL SA - DEAL INCLUDES SALES PERFORMANCE MILESTONES OF KX2-391 ESTIMATED TO BE $155 MILLION

* ALMIRALL - THERE WILL BE TIERED ROYALTIES STARTING AT 15% BASED ON ANNUAL NET SALES, WITH INCREMENTAL INCREASES IN ROYALTY RATES WITH INCREASED SALES

* ALMIRALL SA - ATHENEX WILL BE RESPONSIBLE FOR CONDUCTING ALL PRECLINICAL AND CLINICAL STUDIES UP TO U.S. FDA APPROVAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.