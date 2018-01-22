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January 22, 2018 / 10:39 PM / a day ago

BRIEF-Almost Family, LHC Group Updates On Hart-Scott-Rodino Filing

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Almost Family Inc:

* ALMOST FAMILY - LHC GROUP, IN CONSULTATION WITH ALMOST FAMILY, VOLUNTARILY WITHDREW ITS HART-SCOTT-RODINO FILING, EFFECTIVE JAN 18 - SEC FILING

* ALMOST FAMILY INC - LHC GROUP RE-FILED HART-SCOTT-RODINO FILING ON JAN 22, IN ORDER TO RESTART INITIAL WAITING PERIOD UNDER HART-SCOTT-RODINO ACT

* ALMOST FAMILY - RE-FILING PROVIDES U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION ADDITIONAL TIME TO REVIEW PROPOSED TRANSACTION Source text: (bit.ly/2Bklka6) Further company coverage:

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