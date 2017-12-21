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BRIEF-Altimmune Announces Positive Initial Data From Its Heptcell Phase 1 Study
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December 21, 2017 / 1:11 PM / 5 days ago

BRIEF-Altimmune Announces Positive Initial Data From Its Heptcell Phase 1 Study

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Altimmune Inc:

* ALTIMMUNE ANNOUNCES POSITIVE INITIAL DATA FROM ITS HEPTCELL PHASE 1 STUDY

* ALTIMMUNE INC - HAS COMPLETED DOSING OF ITS HEPTCELL PHASE 1 STUDY IN CHRONIC HEPATITIS B

* ALTIMMUNE INC - ALL DOSES WERE WELL TOLERATED, THERE WERE NO HEPATIC FLARES, AND NO DISCONTINUATIONS IN STUDY

* ALTIMMUNE INC - LABORATORY ANALYSIS IS ONGOING AND FULL ANALYSIS OF ALL DATA THROUGH POST DOSING PERIOD WILL BE AVAILABLE Q1 2018

* ALTIMMUNE INC - PRELIMINARY DATA SHOWED EVIDENCE OF DOSE DEPENDENT INCREASES IN CELLULAR IMMUNE RESPONSE TO HBV ANTIGENS IN STUDY Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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