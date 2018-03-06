FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 6, 2018 / 6:10 AM / 2 days ago

BRIEF-Amazon expands grocery delivery from Whole Foods market to Atlanta and San Francisco

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Amazon.Com Inc:

* AMAZON EXPANDS GROCERY DELIVERY FROM WHOLE FOODS MARKET TO ATLANTA AND SAN FRANCISCO

* AMAZON.COM INC- ‍LAUNCHED FREE TWO-HOUR DELIVERY OF NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS FROM WHOLE FOODS MARKET THROUGH PRIME NOW IN ATLANTA AND SAN FRANCISCO​

* AMAZON.COM INC - ‍SERVICE FIRST LAUNCHED LAST MONTH WITH PLANS FOR CONTINUED EXPANSION ACROSS U.S. THROUGHOUT 2018​

* AMAZON.COM INC SAYS ‍PRIME MEMBERS RECEIVE TWO-HOUR DELIVERY FOR FREE AND ULTRA-FAST DELIVERY WITHIN ONE HOUR FOR $7.99 ON ORDERS OF $35 OR MORE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.