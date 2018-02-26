FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 26, 2018 / 1:40 PM / a day ago

BRIEF-AMC Networks Announces Proposal To Acquire RLJ Entertainment

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 26 (Reuters) - AMC Networks Inc:

* AMC NETWORKS INC. ANNOUNCES PROPOSAL TO ACQUIRE RLJ ENTERTAINMENT, INC.

* AMC NETWORKS INC - OFFER FOR $4.25 PER SHARE IN CASH

* AMC NETWORKS SAYS EXPECTS BOARD OF DIRECTORS OF RLJ ENTERTAINMENT TO FORM A SPECIAL COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS TO CONSIDER PROPOSAL

* AMC NETWORKS - ‍THROUGH OFFER, CO INTENDS FOR RLJ ENTERTAINMENT TO BECOME PRIVATELY OWNED UNIT OF CO, WITH MINORITY STAKE HELD BY ROBERT​ JOHNSON

* AMC NETWORKS INC - THROUGH PROPOSAL, CO INTENDS FOR RLJ ENTERTAINMENT TO BECOME PRIVATELY OWNED SUBSIDIARY OF CO

* AMC NETWORKS - TO BUY SHARES OF RLJ ENTERTAINMENT NOT CURRENTLY OWNED BY AMC NETWORKS OR ENTITIES AFFILIATED WITH ROBERT L. JOHNSON​

* AMC NETWORKS - ‍ADVISED RLJ ENTERTAINMENT IT IS ONLY INTERESTED IN BUYING RLJ ENTERTAINMENT SHARES NOT OWNED BY CO OR ENTITIES AFFILIATED WITH JOHNSON​

* AMC NETWORKS INC - ‍JOHNSON AND DIRECTORS OF RLJ ENTERTAINMENT NOMINATED BY AMC NETWORKS WILL NOT PARTICIPATE IN EVALUATION OF PROPOSAL​

* AMC NETWORKS - HAS ALSO ADVISED RLJ ENTERTAINMENT IT HAS NO INTEREST IN DISPOSING OF ITS STAKE IN RLJ OR PARTICIPATING IN ANY OTHER STRATEGIC PROCESS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.