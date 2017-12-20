FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-AmeriGas Partners Says On Dec 15 Its Operating Partnership Entered Amended Credit Agreement
Sections
Featured
Stocks may hold on to their gains
Markets Weekahead
Stocks may hold on to their gains
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
CHRISTMAS
Mideast needs two-state solution, Pope says in Christmas message
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
ASIA
China calls for constructive efforts to ease Korean tensions
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 20, 2017 / 8:05 PM / 5 days ago

BRIEF-AmeriGas Partners Says On Dec 15 Its Operating Partnership Entered Amended Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Amerigas Partners Lp:

* AMERIGAS PARTNERS SAYS ON DEC 15, ITS OPERATING PARTNERSHIP ENTERED SECOND AMENDED & RESTATED CREDIT AGREEMENT WITH GENERAL PARTNER, OTHERS

* AMERIGAS PARTNERS LP SAYS CREDIT AGREEMENT AMENDS AND RESTATES AN AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT ENTERED INTO ON JUNE 18, 2014

* AMERIGAS PARTNERS LP SAYS CREDIT AGREEMENT EXTENDS REVOLVING CREDIT MATURITY DATE TO DECEMBER 15, 2022 FROM JUNE 18, 2019 - SEC FILING

* AMERIGAS PARTNERS SAYS CREDIT AGREEMENT INCREASES REVOLVING CREDIT COMMITMENT TO $600 MILLION FROM $525 MILLION Source text : (bit.ly/2CNQXtT) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.