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February 26, 2018 / 10:00 PM / Updated a day ago

BRIEF-Amerisafe Posts Q4 ‍Operating Earnings Per Share $0.69​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Amerisafe Inc:

* AMERISAFE ANNOUNCES 2017 FOURTH QUARTER AND YEAR-END RESULTS

* QTRLY ‍DILUTED EARNINGS PER SHARE $ 0.03​

* QTRLY ‍NET PREMIUMS EARNED $87.4 MILLION VERSUS $ 92.1 MILLION ​

* AMERISAFE - RECOGNIZED ONE-TIME NON-CASH CHARGE OF $12.6 MILLION IN Q4 OF 2017 FROM ESTIMATED IMPACT OF A REVALUATION OF ITS NET DEFERRED TAX ASSETS​

* QTRLY ‍TOTAL REVENUES $94.9 MILLION VERSUS $98.6 MILLION ​

* QTRLY ‍OPERATING EARNINGS PER SHARE $ 0.69​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.85, REVENUE VIEW $92.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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