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February 14, 2018 / 9:29 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Amicus Therapeutics Announces Public Offering Of Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Amicus Therapeutics Inc:

* AMICUS THERAPEUTICS ANNOUNCES PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK

* AMICUS THERAPEUTICS INC - COMMENCED A $250 MILLION UNDERWRITTEN PUBLIC OFFERING OF ITS COMMON STOCK

* AMICUS THERAPEUTICS INC - EXPECTS TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING FOR INVESTMENT IN U.S., INTERNATIONAL COMMERCIAL INFRASTRUCTURE FOR MIGALASTAT HCL

* AMICUS THERAPEUTICS INC - TO ALSO USE NET PROCEEDS OF OFFERING FOR INVESTMENT IN MANUFACTURING CAPABILITIES FOR ATB200, AMONG OTHERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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