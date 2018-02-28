BRIEF-Amicus Therapeutics Sees FY 2018 Revenue $75 Million To $85 Million

Feb 28 (Reuters) - Amicus Therapeutics Inc:
* AMICUS THERAPEUTICS ANNOUNCES FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND 2018 CORPORATE UPDATES
* DEVELOP AND EXPAND PRECLINICAL PIPELINE TO ENSURE AT LEAST ONE NEW CLINICAL PROGRAM IN 2019
* ON TRACK TO ACHIEVE FY18 REVENUE GUIDANCE OF $75M-$85M
* REITERATED FULL-YEAR 2018 REVENUE AND NET CASH SPEND GUIDANCE
* CASH, CASH EQUIVALENTS, AND MARKETABLE SECURITIES TOTALED $358.6 MILLION AT DECEMBER 31, 2017
* FY2018 REVENUE VIEW $86.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)