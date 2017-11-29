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BRIEF-Amphastar Announces Approval For Medroxyprogesterone Acetate Injectable Suspension, USP
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November 29, 2017 / 8:02 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Amphastar Announces Approval For Medroxyprogesterone Acetate Injectable Suspension, USP

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Amphastar Pharmaceuticals Inc:

* AMPHASTAR ANNOUNCES APPROVAL FOR MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION, USP

* SAYS AMPHASTAR ANTICIPATES LAUNCHING ITS PRODUCT IN Q1 OF 2018

* SAYS U.S. FDA GRANTED APPROVAL OF 2 ABBREVIATED NEW DRUG APPLICATIONS FOR MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION

* SAYS APPROVAL FOR MEDROXYPROGESTERONE ACETATE INJECTABLE SUSPENSION, USP 150 MG/ML, 1ML VIAL, & 1ML PREFILLED SYRINGE, RESPECTIVELY Source text for Eikon: Further company coverage:

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