BRIEF-Ams Q3 group revenues up at EUR 262.6 mln

Oct 23 (Reuters) - AMS AG:
* REPORTS SIGNIFICANT Q3 REVENUE GROWTH IN EXPECTED RANGE WITH ADJUSTED EBIT MARGIN ABOVE EXPECTATIONS
* NEW INDEPENDENT SOFTWARE SERVICES COMPANY TO ACCELERATE SOFTWARE DEVELOPMENT FOR AMS SENSOR SOLUTIONS
* Q3 GROUP REVENUES WERE EUR 262.6 MILLION, UP 79% FROM EUR 146.7 MILLION IN SAME QUARTER 2016
* ON A CONSTANT CURRENCY BASIS, Q3 REVENUES WERE 87% HIGHER COMPARED TO Q3 LAST YEAR
* SEES Q4 REVENUES OF EUR 440-480 MILLION, TOGETHER WITH AN ADJUSTED EBIT MARGIN OF 26-29%
* Q3 ADJUSTED EBIT WAS EUR 34.8 MILLION, INCREASING FROM EUR 28.0 MILLION IN SAME PERIOD 2016
* NET RESULT FOR Q3 WAS EUR 20.2 MILLION COMPARED TO EUR 55.9 MILLION IN SAME PERIOD LAST YEAR
* HAS INITIATED FORMATION INDEPENDENT SOFTWARE SERVICES AND LICENSING COMPANY
* STARTING FROM LOCATIONS IN EUROPE, COMPANY PLANS TO OPEN ADDITIONAL LOCATIONS IN US AND ASIA IN 2018
* HAS AGREED TO ACQUIRE A 30% SHAREHOLDING IN COMPANY IN Q1 OF 2018 AT A PRE- AGREED VALUATION
* REITERATES REVENUE GROWTH EXPECTATION OF MORE THAN 40% COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) FOR PERIOD 2016-2019
* REITERATES ITS ADJUSTED EBIT MARGIN TARGET OF 30% FROM 2019 ONWARDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)