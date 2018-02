Feb 15 (Reuters) - AMSTERDAM COMMODITIES NV:

* ‍ACOMO REPORTS SOLID NET PROFIT AT EUR 32.5 MILLION FOR 2017​

* FY EBITDA EUR 52.1 MILLION VERSUS EUR 55.2 MILLION YEAR AGO

* FY REVENUE EUR 709.7 MILLION VERSUS EUR 682.3 MILLION YEAR AGO

* PROPOSES A DIVIDEND OF EUR 1.10 PER SHARE (2016: EUR 1.15) Source text : bit.ly/2o9v16O Further company coverage: (Gdynia Newsroom)