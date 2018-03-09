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March 9, 2018 / 1:02 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Analog Devices Announces Offering And Pricing Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Analog Devices Inc:

* ANALOG DEVICES ANNOUNCES OFFERING AND PRICING OF SENIOR NOTES

* ANALOG DEVICES INC - ANNOUNCED IT HAS PRICED AN OFFERING OF $300 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 2.850% SENIOR UNSECURED NOTES DUE MARCH 12, 2020

* ANALOG DEVICES INC - ALSO PRICED $450 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 2.950% SENIOR UNSECURED NOTES DUE JANUARY 12, 2021

* ANALOG DEVICES INC - TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING TO REPAY A PORTION OF AMOUNT OUTSTANDING UNDER ITS FIVE-YEAR TERM LOAN Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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