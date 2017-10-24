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BRIEF-ANF Immobilier to sell almost all of legacy portfolio in Marseille and 1 retail asset in Lyon to Primonial REIM
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#Financials
October 24, 2017 / 6:09 AM / a day ago

BRIEF-ANF Immobilier to sell almost all of legacy portfolio in Marseille and 1 retail asset in Lyon to Primonial REIM

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - ANF IMMOBILIER SA:

* ANF IMMOBILIER: ENTRY INTO BINDING PROMISES TO BUY AND SELL MOST OF THE MARSEILLE RESIDENTIAL ASSETS AND ONE ASSET IN LYON WITH PRIMONIAL REIM

* AGREEMENT WITH PRIMONIAL REIM FOR ACQUISITION OF ALMOST ALL OF LEGACY PORTFOLIO IN MARSEILLE AND 1 RETAIL ASSET IN LYON

* ‍AGREEMENT WITH PRIMONIAL REIM FOR AN AGGREGATE PRICE OF 400 MILLION EUROS EXCLUDING DUTIES​

* ‍SUPERVISORY BOARD REMOVED RENAUD HABERKORN FROM OFFICE AS MEMBER AND CHAIRMAN OF EXECUTIVE BOARD​

* ‍EMMANUELLE BABOULIN WAS APPOINTED AS MEMBER AND CHAIR OF EXECUTIVE BOARD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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