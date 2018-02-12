FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Bankruptcy News
February 12, 2018 / 11:14 AM / a day ago

BRIEF-Another 59 Jobs At Carillion To Be Cut, British Govt Says

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - UK‘S OFFICIAL RECEIVER:

* ARRANGEMENTS FINALISED TO TRANSFER PRISON FACILITIES MANAGEMENT, DEFENCE BASES CATERING, CLEANING CONTRACTS TO NEW PROVIDERS‍​

* PROCESS TO FIND NEW SUPPLIERS TO DELIVER CARILLION’S CONTRACTS CONTINUES‍​

* ONGOING EMPLOYMENT HAS BEEN CONFIRMED FOR MORE THAN A THIRD OF CARILLION’S WORKFORCE SO FAR AS PART OF THE LIQUIDATION ‍​

* ABLE TO SAFEGUARD EMPLOYMENT FOR FURTHER 4,418 EMPLOYEES

* ON CARILLION, EMPLOYMENT COULD NOT BE SECURED FOR 59 EMPLOYEES WORKING ON PAUSED CONSTRUCTION PROJECTS AND THEY WILL LEAVE THE BUSINESS LATER THIS WEEK‍​‍​ Link to press release: bit.ly/2Emzgmw Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.