FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Ansys to buy Law Trusted Third Party for up to 108.5 mln rand
Sections
Featured
Graphic: World markets themes for this week
Markets
Graphic: World markets themes for this week
China may again block bid to blacklist Masood Azhar
Top News
China may again block bid to blacklist Masood Azhar
Carbon dioxide levels grew at record pace in 2016, U.N. says
CLIMATE
Carbon dioxide levels grew at record pace in 2016, U.N. says
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 30, 2017 / 11:11 AM / in 13 hours

BRIEF-Ansys to buy Law Trusted Third Party for up to 108.5 mln rand

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - ANSYS LTD:

* ‍ON 27 OCT, IT ENTERED INTO A LETTER OF INTENT WITH SHAREHOLDERS OF LAW TRUSTED THIRD PARTY SERVICES TO ACQUIRE SHAREHOLDER CLAIMS, IF ANY, OF LAWTRUST​

* ‍EFFECTIVE DATE OF TRANSACTION SHALL BE DATE ON WHICH ALL CONDITIONS PRECEDENT IN DEFINITIVE SALE AGREEMENT ARE MET OR WAIVED​

* ‍SHALL MAKE A MAXIMUM PAYMENT OF R108.5 MILLION FOR 100 PCT OF ISSUED SHARE CAPITAL AND SHAREHOLDER CLAIMS OF LAWTRUST USING CASH AND ANSYS SHARES​

* ‍CASH PORTION SHALL BE R88.4 MILLION AND SHARE PORTION SHALL BE R20.1 MILLION​

* ‍FOUNDERS WILL BE REQUIRED TO REMAIN IN EMPLOY OF LAWTRUST FOR A PERIOD OF THREE YEARS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.