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BRIEF-Antero Midstream GP LP Announces 20% Increase In Long-Term Distribution Targets
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January 2, 2018 / 12:11 PM / a day ago

BRIEF-Antero Midstream GP LP Announces 20% Increase In Long-Term Distribution Targets

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Antero Midstream Partners Lp:

* ANTERO MIDSTREAM GP LP ANNOUNCES 20% INCREASE IN LONG-TERM DISTRIBUTION TARGETS

* ANTERO MIDSTREAM SAYS IS INCREASING LONG-TERM DISTRIBUTION PER SHARE TARGETS FROM 2018 THROUGH 2020

* ANTERO MIDSTREAM GP LP - AMGP‘S 2017 DISTRIBUTION GUIDANCE OF $0.15 TO $0.17 PER SHARE REMAINS UNCHANGED

* ANTERO MIDSTREAM SAYS INCREASING LONG-TERM DISTRIBUTION PER SHARE TARGETS DUE TO REDUCTION IN U.S. FEDERAL CORPORATE TAX RATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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