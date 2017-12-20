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BRIEF-Apellis Finalizes Late Stage Trial Plans For Eye Disease Treatment
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#Regulatory News
December 20, 2017 / 11:30 PM / in 5 days

BRIEF-Apellis Finalizes Late Stage Trial Plans For Eye Disease Treatment

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Apellis Pharmaceuticals Inc:

* APELLIS FINALIZES PHASE 3 CLINICAL TRIAL PLANS FOR GEOGRAPHIC ATROPHY TREATMENT WITH APL-2

* APELLIS PHARMACEUTICALS INC - PHASE 3 PROGRAM EVALUATING APL-2 PLANNED TO BEGIN IN SECOND HALF OF 2018

* APELLIS PHARMACEUTICALS - PHASE 3 PROGRAM TO CONSIST OF TWO IDENTICAL 600-PATIENT STUDIES TO ASSESS EFFICACY,SAFETY

* APELLIS PHARMACEUTICALS INC - PHASE 3 TRIALS EVALUATING APL-2 WILL BE SUBSTANTIALLY SIMILAR IN DESIGN TO APELLIS’ ONGOING PHASE 2 FILLY TRIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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