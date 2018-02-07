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February 7, 2018 / 12:39 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Apollo Investment Corp Qtrly Earnings Per Share $0.03‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Apollo Investment Corp:

* APOLLO INVESTMENT CORPORATION REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017

* APOLLO INVESTMENT CORP - ‍NET ASSET VALUE PER SHARE AS OF END OF QUARTER WAS $6.60 COMPARED TO $6.72 AS OF SEPTEMBER 30, 2017, A 1.8% DECLINE​

* APOLLO INVESTMENT CORP - NET INVESTMENT INCOME PER SHARE FOR THE QUARTER WAS $0.16 COMPARED TO $0.16 FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2017‍​

* APOLLO INVESTMENT CORP - QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.03‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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