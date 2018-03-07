FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 7, 2018 / 11:18 PM / in 11 hours

BRIEF-Apple Publishes Conflict Minerals Report For Jan. 1, 2017-Dec. 31, 2017

Reuters Staff

2 Min Read

March 7 (Reuters) - Apple Inc:

* APPLE INC - APPLE PUBLISHES CONFLICT MINERALS REPORT FOR REPORTING PERIOD JAN. 1, 2017 TO DEC. 31, 2017

* APPLE INC - IN 2017, 100 PERCENT OF IDENTIFIED SMELTERS AND REFINERS IN CO’S SUPPLY CHAIN PARTICIPATED IN AN INDEPENDENT THIRD-PARTY CONFLICT MINERALS AUDIT

* APPLE - IN 2017, CO DIRECTED SUPPLIERS TO REMOVE 10 SMELTERS AND REFINERS NOT WILLING TO PARTICIPATE IN, OR COMPLETE, THIRD PARTY AUDIT IN GIVEN TIMELINES

* APPLE INC - 250 SMELTERS AND REFINERS WERE DETERMINED TO BE IN APPLE’S CONFLICT MINERALS SUPPLY CHAIN AS OF DECEMBER 31, 2017

* APPLE - IN 2017, MONITORED OVER 1,240 ITSCI INCIDENTS FOR THOSE POTENTIALLY LINKED TO SMELTERS, WHERE INDIVIDUALS IDENTIFIED AS MEMBERS OF ARMED GROUPS - AS DEFINED BY APPLE - WERE ALLEGEDLY INVOLVED

* APPLE SAYS IDENTIFIED 7 POTENTIAL INCIDENTS INVOLVING POLICE IN DRC, DRC NATIONAL ARMY, DRC NATIONAL INTELLIGENCE AGENCY FOR VARIETY OF ALLEGED ILLICIT ACTIVITIES

* APPLE SAYS HAS NOT, TO DATE, BEEN ABLE TO DETERMINE WHETHER THE REPORTED 7 INCIDENTS WERE CONNECTED TO SPECIFIC CONFLICT MINERALS INCLUDED IN CO’S PRODUCTS

* APPLE SAYS TO DATE, OF THE 7 IDENTIFIED INCIDENTS POTENTIALLY INVOLVING "ARMED GROUPS", 3 HAVE BEEN CLOSED AND 4 REMAIN OPEN Source text for Eikon: bit.ly/2D96wfp Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.