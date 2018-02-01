FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
February 1, 2018 / 11:39 AM / a day ago

BRIEF-Applied Industrial Technologies Updates EPS Guidance For FY2018 To $3.19 To $3.39 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Applied Industrial Technologies Inc :

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC - UPDATED ITS GUIDANCE REGARDING IMPACT OF ACQUISITION OF FCX PERFORMANCE, INC. ON ITS FISCAL YEAR 2018 RESULTS

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC - UPDATED 2018 GUIDANCE INCLUDES ADVERSE IMPACT OF $0.12 TO $0.13 IN ONE-TIME TRANSACTION-RELATED CASH CHARGES

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC - UPDATED EPS GUIDANCE FOR FISCAL YEAR 2018 OF $3.19 TO $3.39 PER SHARE

* APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC - 2018 SALES ARE ANTICIPATED TO BE 15% TO 16% HIGHER YEAR-OVER-YEAR INCLUSIVE OF ACQUISITION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.