FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
March 1, 2018 / 11:15 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Aquaventure Holdings Limited Announces Qtrly ‍loss Per Share $0.25​

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Aquaventure Holdings Ltd:

* AQUAVENTURE HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 EARNINGS RESULTS

* QTRLY ‍LOSS PER SHARE $0.25​

* SEES 2018 REVENUES $131 MILLION - $136 MILLION

* SEES 2018 ADJUSTED EBITDA $42 MILLION - $47 MILLION, USING ACCOUNTING STANDARDS IN EFFECT FROM JAN 1, 2018

* AQUAVENTURE HOLDINGS- BINDING AGREEMENT’S IMPACT WITH ABENGOA WATER TO BUY MAJORITY INTEREST IN A DESALINATION PLANT IN GHANA NOT PART OF 2018 OUTLOOK​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.25, REVENUE VIEW $31.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.