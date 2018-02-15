FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Regulatory News
February 15, 2018 / 9:16 PM / a day ago

BRIEF-AquaVenture To Acquire Majority Interest In Desalination Plant In Ghana

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - Aquaventure Holdings Ltd:

* AQUAVENTURE HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE MAJORITY INTEREST IN DESALINATION PLANT IN GHANA

* ‍BASE PURCHASE PRICE FOR THIS INTEREST IS APPROXIMATELY $26 MILLION​

* AQUAVENTURE HOLDINGS - ‍ENTERED INTO A BINDING AGREEMENT WITH ABENGOA WATER TO PURCHASE A MAJORITY INTEREST IN A DESALINATION PLANT IN ACCRA, GHANA​

* AQUAVENTURE HOLDINGS - ALSO OFFERED TO PURCHASE REMAINING 44% ECONOMIC INTEREST IN BDDG Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.