BRIEF-‍Aquinox Statement On Fda Advisory Committee Meeting To Discuss Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome​

Aquinox Pharmaceuticals Inc:
* AQUINOX STATEMENT ON FDA ADVISORY COMMITTEE MEETING TO DISCUSS INTERSTITIAL CYSTITIS/BLADDER PAIN SYNDROME
* AQUINOX - FDA PANEL VOTED 15 TO 0 THAT PATIENTS WITH INTERSTITIAL CYSTITIS, PATIENTS WITH BLADDER PAIN SYNDROME SHOULD BE COMBINED IN CLINICAL TRIALS
* - FDA COMMITTEE‘S VOTE IS ALIGNED WITH APPROACH CO HAVE TAKEN IN AQUINOX‘S CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM FOR ROSIPTOR
* LOOK FORWARD TO ADDITIONAL INTERACTION WITH AGENCY BASED ON TODAY‘S DISCUSSION Source text for Eikon: Further company coverage: