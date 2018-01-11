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BRIEF-Aradigm - FDA Advisory Committee Did Not Recommend Approval For Linhaliq
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January 11, 2018 / 10:06 PM / a day ago

BRIEF-Aradigm - FDA Advisory Committee Did Not Recommend Approval For Linhaliq

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Aradigm Corp:

* ARADIGM REPORTS RESULTS OF FDA ADVISORY COMMITTEE MEETING ON LINHALIQ‍​

* ARADIGM CORP - ‍FDA HAS SET A PDUFA ACTION DATE OF JANUARY 26, 2018 FOR COMPLETION OF ITS REVIEW OF LINHALIQ​

* ARADIGM CORP - ‍FDA ADAC DID NOT RECOMMEND APPROVAL FOR LINHALIQ AS A TREATMENT FOR NCFBE PATIENTS WITH CHRONIC LUNG PSEUDOMONAS AERUGINOSA INFECTIONS​

* ARADIGM - ADAC VOTED 12 “NO” TO 3 “YES”, 1 ABSTENTION, ON QUESTION OF CO‘S PROVISION OF EVIDENCE OF SAFETY & EFFICACY OF CIPROFLOXACIN DISPERSION Source text for Eikon: Further company coverage:

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