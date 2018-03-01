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March 1, 2018 / 1:51 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Aratana Therapeutics Expands Therapeutic Candidate Pipeline

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Aratana Therapeutics Inc:

* ARATANA THERAPEUTICS EXPANDS THERAPEUTIC CANDIDATE PIPELINE

* ARATANA THERAPEUTICS INC - ANNOUNCED AN ANIMAL HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT COLLABORATION WITH ASKAT INC

* ARATANA THERAPEUTICS INC - LICENSED EXCLUSIVE, WORLDWIDE RIGHTS TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE AT-019, KNOWN AS AAT-008 BY ASKAT

* ARATANA THERAPEUTICS INC - AT-019 LICENSE AGREEMENT INCLUDES AN UPFRONT PAYMENT OF $0.5 MILLION; MILESTONE PAYMENTS OF UP TO $15.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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