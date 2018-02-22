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February 22, 2018 / 9:40 PM / a day ago

BRIEF-Arbutus Settles Litigation Terminating Acuitas Rights To LNP Technology

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Arbutus Biopharma Corp:

* ARBUTUS SETTLES LITIGATION, TERMINATING ACUITAS’ RIGHTS TO LNP TECHNOLOGY

* ARBUTUS BIOPHARMA CORP - ‍SETTLEMENT TERMINATES ACUITAS’ RIGHT TO USE OR SUBLICENSE OUR LNP TECHNOLOGY GOING FORWARD​

* ARBUTUS BIOPHARMA - ‍SETTLEMENT STIPULATES THAT 4 NON-EXCLUSIVE VIRAL VACCINE SUBLICENSES PREVIOUSLY GRANTED TO MODERNA ARE ONLY SUBLICENSES TO SURVIVE​

* ARBUTUS BIOPHARMA - LITIGATION INITIATED BY ACUITAS THERAPEUTICS ON OCT. 25, 2016 IN SUPREME COURT OF BRITISH COLUMBIA HAS BEEN SETTLED BEFORE TRIAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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