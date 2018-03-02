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March 2, 2018 / 6:12 AM / a day ago

BRIEF-ArcelorMittal ‍to form JV with Nippon Steel & Sumitomo Metal in relation to offer to buy Essar Steel India ​

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Arcelormittal Sa:

* AGREEMENT BETWEEN ARCELORMITTAL AND NSSMC REGARDING JOINT VENTURE TO ACQUIRE ESSAR STEEL INDIA LIMITED

* ‍SIGNED JV AGREEMENT WITH NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION IN RELATION TO ITS OFFER TO ACQUIRE ESSAR STEEL INDIA LIMITED​

* ‍COMPANY’S SUBSIDIARY ARCELORMITTAL INDIA PRIVATE LIMITED (AMIPL) SUBMITTED A RESOLUTION PLAN FOR ESSAR ON 12 FEBRUARY​

* SHOULD SUBMITTED RESOLUTION PLAN BE ACCEPTED BY INDIA’S NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CO AND NSSMC WOULD JOINTLY BUY ESSAR STEEL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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