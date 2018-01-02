BRIEF-Archrock To Acquire Remaining Public Stake In Archrock Partners

Jan 2 (Reuters) - Archrock Inc:
* ARCHROCK, INC. ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE REMAINING PUBLIC STAKE IN ARCHROCK PARTNERS, L.P.
* ARCHROCK INC - EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO ARCHROCK SHAREHOLDERS
* ARCHROCK INC - FOLLOWING COMPLETION OF TRANSACTION, ARCHROCK IS EXPECTED TO HAVE AN APPROXIMATE $2.8 BILLION ENTERPRISE VALUE
* ARCHROCK INC - DOES NOT EXPECT TO PAY CASH FEDERAL INCOME TAXES THROUGH AT LEAST 2023
* ARCHROCK INC - MANAGEMENT INTENDS TO RECOMMEND TO CO‘S BOARD OF DIRECTORS A 10 PERCENT INCREASE IN FIRST FULL QUARTERLY DIVIDEND FOLLOWING COMPLETION OF DEAL
* ARCHROCK INC - MANAGEMENT EXPECTS A 10 TO 15 PERCENT ANNUAL DIVIDEND GROWTH RATE THROUGH 2020
* ARCHROCK INC - BOARD OF DIRECTORS OF ARCHROCK APPROVED MERGER AGREEMENT
* ARCHROCK - CO TO BUY ABOUT 41.3 MILLION UNITS OF ARCHROCK PARTNERS IT DOES NOT OWN AT RATIO OF 1.400 ARCHROCK SHARES FOR EACH UNIT OF ARCHROCK PARTNERS Source text for Eikon: Further company coverage: