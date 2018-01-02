FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Archrock To Acquire Remaining Public Stake In Archrock Partners
Sections
Featured
Protests could hurt clerics but Rouhani has most to lose
Iran
Protests could hurt clerics but Rouhani has most to lose
TV content wars will have grisly season finale
Breakingviews
TV content wars will have grisly season finale
Cold wave in India
Editor's Picks
Cold wave in India
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 2, 2018 / 12:11 PM / Updated a day ago

BRIEF-Archrock To Acquire Remaining Public Stake In Archrock Partners

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Archrock Inc:

* ARCHROCK, INC. ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE REMAINING PUBLIC STAKE IN ARCHROCK PARTNERS, L.P.

* ARCHROCK INC - DEAL FOR APPROXIMATELY $607 MILLION

* ARCHROCK INC - ‍EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO ARCHROCK SHAREHOLDERS​

* ARCHROCK INC - ‍FOLLOWING COMPLETION OF TRANSACTION, ARCHROCK IS EXPECTED TO HAVE AN APPROXIMATE $2.8 BILLION ENTERPRISE VALUE​

* ARCHROCK INC - ‍DOES NOT EXPECT TO PAY CASH FEDERAL INCOME TAXES THROUGH AT LEAST 2023​

* ARCHROCK INC - ‍MANAGEMENT INTENDS TO RECOMMEND TO CO‘S BOARD OF DIRECTORS A 10 PERCENT INCREASE IN FIRST FULL QUARTERLY DIVIDEND FOLLOWING COMPLETION OF DEAL

* ARCHROCK INC - ‍ MANAGEMENT EXPECTS A 10 TO 15 PERCENT ANNUAL DIVIDEND GROWTH RATE THROUGH 2020​

* ARCHROCK INC - ‍BOARD OF DIRECTORS OF ARCHROCK APPROVED MERGER AGREEMENT​

* ARCHROCK - CO TO BUY ABOUT 41.3 MILLION UNITS OF ARCHROCK PARTNERS IT DOES NOT OWN AT RATIO OF 1.400 ARCHROCK SHARES FOR EACH UNIT OF ARCHROCK PARTNERS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.