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February 20, 2018 / 6:05 AM / a day ago

BRIEF-Arcus Q4 EBITDA rises to NOK 166 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Arcus Asa:

* Q4 OPERATING REVENUE NOK 831.1‍​ MILLION VERSUS NOK 811.4 MILLION YEAR AGO

* Q4 EBITDA NOK ‍​166.0 MILLION VERSUS NOK 115.9 MILLION YEAR AGO

* THE BOARD PROPOSES A DIVIDEND OF 1.66 NOK/SHARE‍​

* AT YEAR END ARCUS MADE A GOODWILL IMPAIRMENT OF 22.7 MNOK, RELATED TO THE ACQUISITION OF EXCELLARS IN 2011‍​

* SEVERAL GROWTH INITIATIVES ARE IN PLACE FOR 2018: INCREASED ACTIVITY IN THE NON-MONOPOLY MARKETS, RELAUNCH OF GAMMEL OPLAND AS A PREMIUM AQUAVIT, AND A REVITALIZED WINE PORTFOLIO E.G. TENDER WINS AND NEW PRODUCTS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)

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