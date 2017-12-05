FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Arena Pharma, Everest Medicines Enter Into Development And Commercialization Partnership For Ralinepag And Etrasimod In China
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 5, 2017 / 1:51 PM / 2 days ago

BRIEF-Arena Pharma, Everest Medicines Enter Into Development And Commercialization Partnership For Ralinepag And Etrasimod In China

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Arena Pharmaceuticals Inc:

* ARENA PHARMACEUTICALS AND EVEREST MEDICINES ENTER INTO DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION PARTNERSHIP FOR RALINEPAG AND ETRASIMOD IN CHINA

* ARENA PHARMACEUTICALS INC - C-BRIDGE CAPITAL HAS INVESTED $50 MILLION TO FUND EVEREST MEDICINES LIMITED

* ARENA PHARMACEUTICALS - AS PER AGREEMENT, CO WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT OF $12 MILLION

* ARENA PHARMACEUTICALS INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT, ARENA IS ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $212 MILLION IN DEVELOPMENT AND COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.