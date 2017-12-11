BRIEF-Argenx Reports Positive Topline Results From Phase 2 Trial Of ARGX-113

Dec 11 (Reuters) - Argenx Nv:
* REPORTS POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM PHASE 2 PROOF-OF-CONCEPT TRIAL OF ARGX-113
* FAVORABLE TOLERABILITY PROFILE CONSISTENT WITH PHASE 1 DATA
* ARGX-113 TREATMENT RESULTED IN A STRONG CLINICAL IMPROVEMENT OVER PLACEBO DURING ENTIRE DURATION OF STUDY
* 75% OF ARGX-113 TREATED PATIENTS HAD SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN 6 WEEKS VERSUS 25% OF PATIENTS ON PLACEBO
* ARGX-113 (EFGARTIGIMOD) IS USED IN GENERALIZED MYASTHENIA GRAVIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)