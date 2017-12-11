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BRIEF-Argenx Reports Positive Topline Results From Phase 2 Trial Of ARGX-113
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December 11, 2017 / 6:15 AM / a day ago

BRIEF-Argenx Reports Positive Topline Results From Phase 2 Trial Of ARGX-113

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Argenx Nv:

* REPORTS POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM PHASE 2 PROOF-OF-CONCEPT TRIAL OF ARGX-113

* FAVORABLE TOLERABILITY PROFILE CONSISTENT WITH PHASE 1 DATA

* ARGX-113 TREATMENT RESULTED IN A STRONG CLINICAL IMPROVEMENT OVER PLACEBO DURING ENTIRE DURATION OF STUDY

* 75% OF ARGX-113 TREATED PATIENTS HAD SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN 6 WEEKS VERSUS 25% OF PATIENTS ON PLACEBO

* TOPLINE DATA FOR ITP TRIAL EXPECTED IN H2 2018

* INTERIM DATA FROM PV TRIAL EXPECTED IN H2 2018

* ARGX-113 (EFGARTIGIMOD) IS USED IN GENERALIZED MYASTHENIA GRAVIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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