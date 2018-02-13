BRIEF-Argo Group Posts Qtrly Net Income $0.95 Per Share

Feb 13 (Reuters) - Argo Group International Holdings Ltd :
* ARGO GROUP REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS
* QTRLY ADJUSTED OPERATING INCOME WAS $0.01 PER DILUTED SHARE
* QTRLY GROSS WRITTEN PREMIUMS WERE UP 21.5% TO $606.3 MILLION
* U.S. OPERATIONS NET EARNED PREMIUM IN Q4 OF 2017 OF $243.7 MILLION WAS UP 10.9%
* ESTIMATED PRE-TAX CATASTROPHE LOSSES FOR Q4 EVENTS WERE $37.5 MILLION
* NET PREMIUMS EARNED IN Q4 OF 2017 OF $160.9 MILLION WERE UP 13.0% Source text for Eikon: Further company coverage: