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November 28, 2017 / 1:06 PM / a day ago

BRIEF-Argos Provides Financial Update

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Argos Therapeutics Inc:

* ARGOS PROVIDES FINANCIAL UPDATE

* ARGOS THERAPEUTICS - ‍TKC PROPERTIES HAS, WITH ARGOS’ FULL CONSENT, SUCCESSFULLY COMPLETED SALE OF FACILITY IN DURHAM COUNTY, NC TO A THIRD PARTY​

* ARGOS THERAPEUTICS-RAISED ABOUT $6.8 MILLION NET PROCEEDS UNDER ITS AT-THE-MARKET STOCK ISSUANCE FACILITY WITH COWEN & CO SUBSEQUENT TO Q3 CLOSE ON SEPT 30​

* ARGOS THERAPEUTICS - ‍IN CONNECTION WITH DEAL, CO ENTERED LEASE TERMINATION DEAL WITH TKC, TO WHICH CO RECEIVED CASH PROCEEDS OF ABOUT $1.8 MILLION​

* ARGOS THERAPEUTICS INC - ‍COMPANY BELIEVES IT NOW HAS SUFFICIENT CASH TO EXECUTE ITS BUSINESS PLAN AT LEAST THROUGH JUNE 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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