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February 26, 2018 / 3:05 PM / a day ago

BRIEF-Armada Hoffler Properties, Armada Hoffler L.P. Enter ATM Equity OfferingSM Sales Agreements

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Armada Hoffler Properties Inc:

* ARMADA HOFFLER PROPERTIES SAYS CO, ARMADA HOFFLER, L.P. ENTERED ATM EQUITY OFFERINGSM SALES AGREEMENTS ALL DATED FEB 26, 2018 - SEC FILING

* ARMADA HOFFLER PROPERTIES - PURSUANT TO AGREEMENTS ‍ CO MAY ISSUE, SELL SHARES OF COMMON STOCK HAVING AGGREGATE OFFERING PRICE OF UP TO $125 MILLION

* ARMADA HOFFLER PROPERTIES - ‍UPON ENTERING SALES AGREEMENTS, CO SIMULTANEOUSLY TERMINATED ATM EQUITY OFFERINGSM SALES AGREEMENTS, DATED MAY 4, 2016​ Source text : [bit.ly/2oyb7CF] Further company coverage:

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