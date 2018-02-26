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February 26, 2018 / 12:30 PM / a day ago

BRIEF-Armstrong World Industries Q4 Earnings Per Share $1.92

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Armstrong World Industries Inc:

* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* QTRLY EARNINGS PER SHARE $1.92

* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES QTRLY REPORTED NET SALES $214.3 MILLION, UP 9 PERCENT

* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES SEES 2018 NET SALES GROWTH OF 5-7 PERCENT

* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES SEES DOUBLE DIGIT EBITDA GROWTH IN 2018

* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES SEES ADJUSTED FREE CASH FLOW GROWTH OF 20-30 PERCENT IN 2018

* ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.50

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.67, REVENUE VIEW $214.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $938.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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