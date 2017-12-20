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BRIEF-Artifex Mundi Announce Changes In Shareholding Structure
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#Consumer Goods and Retail
December 20, 2017 / 11:14 AM / 6 days ago

BRIEF-Artifex Mundi Announce Changes In Shareholding Structure

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - ARTIFEX MUNDI SA:

* ADRIAN DEBOWSKI RAISES STAKE IN CO TO 6 PERCENT VIA PURCHASE OF 0.6 MILLION OF CO SHARES

* JAKUB GRUDZINSKI RAISES STAKE IN CO TO 4.7 PERCENT VIA PURCHASE OF 0.4 MILLION OF CO SHARES

* LUBIN HOLDING GRUDZINSKI DISPOSES ITS ENTIRE 33.43 PERCENT STAKE IN CO

* ROBERT MIKUSZEWSKI, TOMASZ GRUDZINSKI, TOMASZ JEZIORSKI RAISE STAKE IN CO TO 6.1 PERCENT, 7.03 PERCENT AND 6.35 PERCENT RESPECTIVELY

* SOME SHAREHOLDERS HAVE ALSO SIGNED SHAREHOLDER AGREEMENT TO COLLECTIVELY VOTE, ACQUIRE CO SHARES

* UNDER SHAREHOLDER AGREEMENT SHAREHOLDERS TOGETHER OWN 24.13 PERCENT STAKE IN CO

* THE SHAREHOLDERS ARE AS FOLLOWS: TOMASZ GRUDZINSKI, JAKUB GRUDZINSKI, KAMIL URBANEK, MARIUSZ SZYNALIK, RAFAL WRONSKI, ADRIAN POLTORAK, BOZENA GRUDZINSKA AND BOGDAN GRUDZINSKI Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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