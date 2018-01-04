FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Arvinas announces research collaboration and license agreement with Pfizer Inc
Sections
Featured
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
North Korea
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
Intel downplays fears security patch will slow computers
CYBER RISK
Intel downplays fears security patch will slow computers
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
CURRENCIES
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 4, 2018 / 5:13 AM / 2 days ago

BRIEF-Arvinas announces research collaboration and license agreement with Pfizer Inc

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Arvinas LLC:

* ARVINAS ANNOUNCES RESEARCH COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT WITH PFIZER INC. FOR THE DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF PROTEIN DEGRADATION DRUG CANDIDATES

* ANNOUNCED A RESEARCH COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT WITH PFIZER INC​

* ARVINAS SAYS MAY RECEIVE UP TO $830 MILLION IN UPFRONT AND POTENTIAL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION MILESTONE PAYMENTS UPON ACHIEVEMENT OF SPECIFIED MILESTONES​

* ‍CO MAY BE ENTITLED TO RECEIVE TIERED ROYALTIES BASED ON GLOBAL PRODUCT SALES ON ANY PRODUCTS THAT MAY RESULT FROM COLLABORATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.