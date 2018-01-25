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January 25, 2018 / 6:18 AM / a day ago

BRIEF-Aryzta Reduces FY18 EBITDA Guidance, Updates On Deleveraging Progress

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - Aryzta AG:

* ARYZTA REDUCES FY18 EBITDA GUIDANCE AND UPDATES ON DELEVERAGING PROGRESS

* CURRENT BEST ESTIMATE IS THAT FY18 EBITDA IS LIKELY TO BE C. 15% BELOW THAT OF FY17 (ON A LIKE FOR LIKE BASIS EXCLUDING FX AND DISPOSALS)

* MANAGEMENT’S CURRENT BEST ESTIMATE IS THAT FY18 EBITDA IS LIKELY TO BE C. 20% ON A REPORTED BASIS

* EXPECTS TO GENERATE MORE THAN €450M BY YEAR-END FY18 FROM NON-CORE ASSET DISPOSALS Source text - bit.ly/2Gg5QaI Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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