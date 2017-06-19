FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Ascencio H1 net income falls to 26.6 million euros
#GST
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Market Jockey
Markets & Economy
Market Jockey
Survivors speak out 72 years after first atomic bomb attacks
World
Survivors speak out 72 years after first atomic bomb attacks
Tech-savvy farmers a new hope for Japan's agriculture sector
Japan
Tech-savvy farmers a new hope for Japan's agriculture sector
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 19, 2017 / 5:08 PM / 2 months ago

BRIEF-Ascencio H1 net income falls to 26.6 million euros

1 Min Read

June 19 (Reuters) - ASCENCIO SCA:

* H1 RENTAL INCOME EUR 20.2 MILLION VERSUS EUR 18.9 MILLION YEAR AGO

* H1 NET INCOME EUR 26.6 MILLION VERSUS EUR 28.7 MILLION YEAR AGO

* H1 OPERATING PROFIT EUR 17.2 MILLION VERSUS EUR 16.2 MILLION YEAR AGO

* OCCUPANCY RATE AT END OF MARCH 98.1 PERCENT

* PROPOSES GROSS DIVIDEND OF EUR 3.20 PER SHARE FOR 2016

* CURRENTLY EXPECTS FY DIVIDEND TO BE AT LEAST COMPARABLE TO THE ONE FROM LAST YEAR

* SAYS WITH DEBT RATIO OF 43.7 PERCENT AT MARCH 31, STILL HAS AN INVESTMENT CAPACITY OF EUR 78 MILLION BEFORE IT EXCEEDS 50 PERCENT THRESHOLD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.