BRIEF-Ascencio H1 net income falls to 26.6 million euros

June 19 (Reuters) - ASCENCIO SCA:
* H1 RENTAL INCOME EUR 20.2 MILLION VERSUS EUR 18.9 MILLION YEAR AGO
* H1 NET INCOME EUR 26.6 MILLION VERSUS EUR 28.7 MILLION YEAR AGO
* H1 OPERATING PROFIT EUR 17.2 MILLION VERSUS EUR 16.2 MILLION YEAR AGO
* CURRENTLY EXPECTS FY DIVIDEND TO BE AT LEAST COMPARABLE TO THE ONE FROM LAST YEAR
* SAYS WITH DEBT RATIO OF 43.7 PERCENT AT MARCH 31, STILL HAS AN INVESTMENT CAPACITY OF EUR 78 MILLION BEFORE IT EXCEEDS 50 PERCENT THRESHOLD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)