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February 16, 2018 / 1:33 PM / a day ago

BRIEF-Ashford Prime To Acquire The Ritz-Carlton Sarasota For $171 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - Ashford Hospitality Prime Inc:

* ASHFORD PRIME ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE THE RITZ-CARLTON SARASOTA FOR $171 MILLION

* ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC - ‍ENTERED DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE 266-ROOM RITZ-CARLTON SARASOTA IN SARASOTA, FLORIDA FOR $171 MILLION​

* ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC - ‍ALSO ACQUIRING A 22 ACRE PLOT OF VACANT LAND FOR $9.7 MILLION​

* ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC - ‍TO ACQUIRE 266-ROOM RITZ-CARLTON SARASOTA IN SARASOTA, FLORIDA FOR $171 MILLION, $643,000 PER KEY

* ASHFORD HOSPITALITY- ‍TO FUND RITZ-CARLTON DEAL, TO USE CASH,EITHER DRAWING ON REVOLVING CREDIT LINE OR SECURING MORTGAGE LOAN ON PROPERTY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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