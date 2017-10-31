BRIEF-ASM International Q3 operating result misses Reuters poll

Oct 31 (Reuters) - ASM INTERNATIONAL NV:
* CONTINUE TO EXPECT A CLEAR YEAR-ON-YEAR IMPROVEMENT IN SINGLE WAFER ALD MARKET IN 2017
* Q3 NEW ORDERS OF EUR 160.4 MILLION VERSUS EUR 160 MILLION IN REUTERS POLL
* FOR Q4, ON A CURRENCY COMPARABLE LEVEL, EXPECTS SALES OF EUR 190-210 MILLION AND AN ORDER INTAKE OF EUR 170-190 MILLION
* Q3 NET EARNINGS EUR 42.2MLN VERSUS EUR 33.1 MILLION YEAR AGO
* Q3 NET SALES OF EUR 185.3 MILLION VERSUS EUR 178 MILLION IN REUTERS POLL
* Q3 OPERATING RESULT OF EUR 25.7 MLN VS EUR 27.1 MLN IN REUTERS POLL
* WE EXPECT OUR GROSS MARGIN TO NORMALIZE AGAIN IN COURSE OF 2018 - CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)