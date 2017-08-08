FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
6 days ago
BRIEF-ASOS ‍to open new U.S. fulfilment centre​
#Breakingviews
#NorthKorea
#Bollywood
#SpecialReports
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Government flags growth risks, pushes for monetary easing
India Economy
Government flags growth risks, pushes for monetary easing
A correction begins
Markets Weekahead
A correction begins
India make seven changes for Sri Lanka ODIs, Yuvraj dropped
Cricket
India make seven changes for Sri Lanka ODIs, Yuvraj dropped
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
August 8, 2017 / 6:20 AM / 6 days ago

BRIEF-ASOS ‍to open new U.S. fulfilment centre​

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - ASOS Plc:

* ‍AGREEMENT TO OPEN NEW US FULFILMENT CENTRE​

* ‍SIGNED AN AGREEMENT TO ESTABLISH A NEW NORTH AMERICAN E-COMMERCE FULFILMENT CENTRE IN UNION CITY, OUTSIDE OF ATLANTA, GEORGIA​

* ‍FIT-OUT IS EXPECTED TO COMMENCE SHORTLY WITH OPERATIONS STARTING IN AUTUMN 2018​

* ‍WILL INITIALLY INVEST C.US$40 MILLION IN FIT-OUT, ESTABLISHING A 10 MILLION UNIT CAPACITY FACILITY​

* ‍AGREEMENT MARKS A SIGNIFICANT PROGRESSION IN COMPANY'S TARGETED GEOGRAPHIC GROWTH STRATEGY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.