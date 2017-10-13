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#Healthcare
October 13, 2017 / 3:05 PM / 8 days ago

BRIEF-Aspen Pharmacare says ‍UK CMA opens investigation against company

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 13 (Reuters) - Aspen Pharmacare Holdings Ltd

* ‍UK COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY HAS OPENED AN INVESTIGATION AGAINST ASPEN​

* ‍INVESTIGATION INTO ANTI-COMPETITIVE CONDUCT ON SUPPLY OF FLUDROCORTISONE ACETATE 0.1 MG TABLETS, DEXAMETHASONE 2 MG TABLETS IN UK​

* ‍INVESTIGATION IS AT AN EARLY, INFORMATION-GATHERING STAGE

* CMA CONFIRMED THAT, AT THIS TIME, IT HAS NOT REACHED ANY CONCLUSION ON WHETHER COMPETITION LAW HAS BEEN INFRINGED​

* ‍ASPEN IS NOT CURRENTLY IN A POSITION TO COMMENT ON INVESTIGATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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