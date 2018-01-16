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January 16, 2018 / 7:09 AM / 2 days ago

BRIEF-Aspocomp Group: Preliminary Information On Development Of Net Sales And Operating Profit For 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Aspocomp Group Oyj:

* PRELIMINARY INFORMATION ON DEVELOPMENT OF ASPOCOMP‘S NET SALES AND OPERATING PROFIT FOR 2017: GROWTH FALLS SLIGHTLY BELOW EARLIER ESTIMATE

* ‍NET SALES IN JANUARY-DECEMBER 2017 PERIOD AMOUNTED TO EUR 23.0 MILLION (EUR 21.6 MILLION 1-12/2016)​

* ‍SALES INCREASED BY 6.2 PERCENT COMPARED TO PREVIOUS YEAR​

* ‍SALES FELL SHORT OF EXPECTED GROWTH OF ABOUT 10 PERCENT, DUE TO WEAKENING OF US DOLLAR​

* ‍OPERATING RESULT DEVELOPED POSITIVELY BUT OPERATING MARGIN REMAINED AT SAME LEVEL AS IN 2016.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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